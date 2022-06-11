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فيديوغرافيك.. ضغوط أمريكية على لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي "بسام ياسين" أن واشنطن تريد الضغط على بيروت عبر منع الاستثمار في الحقول النفطية اللبنانية لاعطاء الكيان الإسرائيلي ما يريده من الحدود البحرية.

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