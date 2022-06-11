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شاهد.. متظاهرون يقطعون طريق بغداد احتجاجا على "الأمن الغذائي"

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

قطع موظفو العقود في الشركات النفطية، اليوم السبت، الطريق الدولي بمحافظة البصرة مع بغداد، احتجاجا على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي.

العالم-العراق

وذكرت وسائل اعلام عراقية، أن “الموظفين خرجوا بهذه التظاهرة، بسبب عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم لكافة الشروط اللازمة للتثبيت”.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة، مشيرة الى ان هذا الامر من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من اللجنة لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.

وصوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

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