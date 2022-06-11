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أمير عبداللهيان يبلغ وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري تحيات الرئيس ابراهيم رئيسي الى نظيره النيجيري ويوجه له دعوة رسمية لزيارة ايران

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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