التطبيع والتعاون السعودي مع الكيان الاسرائيلي وزيارة بايدن المرتقبة

العالم – المحميات

ويبحث البرنامج في التطبيع السعودي مع الكيان الاسرائيلي والتي لا تعتبر فكرة جديدة بالنسبة للسعودية حيث سبق وان زار الضابط الأمني السعودي أنور عشقي كيان الاحتلال وزيارة نتنياهو الى لابن سلمان في مدينة نيوم وحب تركي الفيصل للضباط الأمنيين الصهاينة واللقاءات العلنية معهم.

كما يناقش البرنامج موضوع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية وسر التعلّق السعودي بالأمريكي.

ويسلط برنامج"المحميات" الضوء على المعتقلين في سجون النظام السعودي وما يتعرضون له من ظلم وقهر وعذاب في هذه السجون والسياسة الممنهجة التي يتم ممارستها على هؤلاء المعتقلين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...