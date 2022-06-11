غدا الاحد تبدأ رحلات نقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة

العالم - ايران

و أكد محمدي بخش ان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الخامنئي قد حدد في خطابه الاخير استراتيجية اداء الحج للمسؤولين عن رحلات الخطوط الجوية للحج.

وتابع المسؤول قائلا: رغم اننا ليست لدينا سفارة في السعودية ولم تتحمل الخطوط الجوية المسؤولية فقد تم اجراء التنسيق اللازم مع السعودية حيث من المقرر ان تبدأ رحلات نقل الحجاج صباح يوم غد الاحد من مختلف ارجاء ايران.

وشدد رئيس منظمة الخطوط الجوية على وجود 330 طائرة بينها 160 طائرة لديها اجازة الطيران موضحا ان طائرات جديدة قد دخلت الاراضي الايرانية الا انه لن يتم استخدامها في ايام الحج.

ولدى اجابته على سؤال هل سيتم ايجاد بديل لشركة هما في حال حدوث مشكلة لرحلات الحجاج؟ قال: ان السعودية لم تقبل في الوقت الحاضر بشركة غير "ايران اير" الا اننا تسلمنا استعداد شركات قشم اير ومعراج وايرتور لتزويد الطائرات بقطع الغيار عند الحاجة.