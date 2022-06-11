السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

غدا الاحد تبدأ رحلات نقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة

غدا الاحد تبدأ رحلات نقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الخطوط الجوية محمد محمدي بخش انه من المقرر ان تبدأ غدا الاحد رحلات نقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة على متن طائرات شركة هما موضحا ان 3 شركات اخرى سوف تساهم في نقل الحجاج.

العالم - ايران

و أكد محمدي بخش ان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الخامنئي قد حدد في خطابه الاخير استراتيجية اداء الحج للمسؤولين عن رحلات الخطوط الجوية للحج.

وتابع المسؤول قائلا: رغم اننا ليست لدينا سفارة في السعودية ولم تتحمل الخطوط الجوية المسؤولية فقد تم اجراء التنسيق اللازم مع السعودية حيث من المقرر ان تبدأ رحلات نقل الحجاج صباح يوم غد الاحد من مختلف ارجاء ايران.

وشدد رئيس منظمة الخطوط الجوية على وجود 330 طائرة بينها 160 طائرة لديها اجازة الطيران موضحا ان طائرات جديدة قد دخلت الاراضي الايرانية الا انه لن يتم استخدامها في ايام الحج.

ولدى اجابته على سؤال هل سيتم ايجاد بديل لشركة هما في حال حدوث مشكلة لرحلات الحجاج؟ قال: ان السعودية لم تقبل في الوقت الحاضر بشركة غير "ايران اير" الا اننا تسلمنا استعداد شركات قشم اير ومعراج وايرتور لتزويد الطائرات بقطع الغيار عند الحاجة.

روابط ذات صلة

ايران تنتقد السعودية لفرضها الشرط السني في حج هذا العام

ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج يكشف تفاصيل مفاوضات مع الرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"حماس" و"الجبهة الشعبية" تدينان العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. واقع الكيان والتهديد الاكبر من داخله..

مصر تسير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

كوريا الجنوبية تدعو الصين إلى القيام بدور بناء لتشجيع كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي

المقاومة الفلسطينية: تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي مدن الضفة

اتحاد الشغل التونسي: الإضراب العام سيتم في الـ16 من الشهر الحالي