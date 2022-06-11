السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
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ناقلة النفط "آفراماكس" المصنعة في ايران وتم تسليمها لفنزويلا اليوم يبلغ طولها 250 مترا وتتسع لشحنة من النفط قدرها 800 الف برميل

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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