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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار درعا إلى 8 شهداء

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار درعا إلى 8 شهداء
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد شهداء انفجار اللغم الأرضي الناجم عن مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي إلى ثمانية شهداء.

العالم - سوريا

وأفاد مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو في تصريح لمراسل سانا بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الناتج عن لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس إلى 8 شهداء بعد أن استشهد ثلاثة من المصابين بعد وصولهم للمشفى وأصبح عددهم الآن 27 مصاباً بجروح متفاوتة تم إسعاف 17 منهم إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين.

وذكر في وقت سابق أن لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بسيارة تقل مدنيين أثناء ذهابهم لحصاد محصول القمح في بلدة دير العدس بريف درعا ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة وتم إسعافهم إلى المشفى.

وأصيب ثلاثة أطفال بجروح في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

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