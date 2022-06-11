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عدن.. نساء مدججات بالأسلحة يطردن قيادي في 'الانتقالي' من منزله

عدن.. نساء مدججات بالأسلحة يطردن قيادي في 'الانتقالي' من منزله
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوة نسائية مدججة بالأسلحة منزل قيادي في “الانتقالي الجنوبي”، وقامت بطرده مع أفراد أسرته إلى الشارع في مدينة عدن.

العالم- اليمن

وأفادت مصادر إعلامية أن قوة نسائية مسلحة اقتحمت منزل رئيس الانتقالي السابق في منطقة خور مكسر، “العميد” فيصل الجعري، أمس الخميس واخراجه من المنزل بقوة السلاح لينام هو وأفراد أسرته أمام المارة في شارع المنطقة.

وأرجعت المصادر أن السلطات المحلية منحت الجعري وأفراد أسرته سكن طلابي مؤقت في معهد أمين ناشر، بعد تهدم منزله جراء القصف الذي تعرض له أثناء اقتحام قوات التحالف المدينة في العام 2015، وسط وعود كاذبة من التحالف بترميم المنازل المتضررة بعدن، وفق “كريتر سكاي”.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة المعهد طالبت بالملحق الطلابي، الأمر الذي دفع إدارة الأمن في عدن التابعة لحكومة التحالف، بإرسال قوة نسائية لطرد الجعري إلى الشارع، ومنعه من إخراج ممتلكاته.

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