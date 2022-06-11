الكشف عن قرار ابن سلمان بخصوص ملفات فساد ضد تركي آل الشيخ

العالم- السعودية

وقال حساب "العهد الجديد" في تدوينة له :" محمد بن سلمان جهز ملفات فساد لـ تركي آل الشيخ وتوفيق الربيعة، وتهمهم أصبحت جاهزة. وقد يفتح هذه الملفات في أي وقت".

كما لفت الحساب إلى أن "محمد بن سلمان فاقد الثقة حرفيا بجميع من حوله. ولا يأتمن إلا عدد بسيط جداً. قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة".

وتركي آل الشيخ صعد اسمه كثيرا خلال الفترات الماضية، بعدما أوجده محمد بن سلمان على الساحة ليكون أحد أكثر المعبرين عن السياسات المتهورة لولي العهد.

كما يعتبر "آل الشيخ" أحد أكثر المسؤولين السعوديين تهورًا وربما انفلاتًا، حيث اعتاد توجيه الاتهامات وسب خصومه وقذفهم.

كان "آل الشيخ" أحد الأسباب الرئيسية في تشويه صورة المملكة، التي يحاول "ابن سلمان" تلميعها عقب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقبل أيام، قال حساب "العهد الجديد" أن "آل الشيخ"، مدمن على شرب الخمور. لافتا إلى أنه يرفض نصائح الأطباء في الإقلاع عنه بسبب وضعه الصحي.

وقال "العهد الجديد" في تدوينة له –لم يتم التأكد من صحة ما ورد بها– عبر "تويتر":"الفاسد المفسد تركي آل شيخ سكير عربيد، لا ينزل الكأس من يده. وعلى الرغم من تحذيره من قبل الأطباء. ومحاولة المقربين منه اقناعه بالمثول للطب لمساعدته في الإقلاع عن إدمانه. إلا أنه يرفض".