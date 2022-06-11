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الرئيس الأوكراني يدعو إلى ممارسة ضغط دولي لضمان أن ترفع روسيا حصارها عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ما يسمح بتأمين الصادرات

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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