مقتل مجندين مصريَّين وعنصرين من المجموعات القبلية في هجوم في سيناء

العالم- مصر

وقالت مصادر طبية عسكرية في سيناء لـ"العربي الجديد"، إنه وصل إلى مستشفى العريش العسكري اثنين من قوات الجيش عبارة عن جثث، نتيجة تعرضهم لرصاص حي من مسافة قريبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن القتيلين هما المساعد إيهاب فتحي محمد والرقيب أحمد إسماعيل الطويل من قوة الكتيبة 280 التي تخدم في نطاق مدينة رفح.

وكان تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش شنّ هجوماً فجر اليوم على قوات الجيش والمجموعات القبلية المساندة لها، ما أدّى إلى مقتل العسكريين واثنين من المجموعات القبلية.

وكانت مصادر قبلية وشهود عيان قد أفادوا بمقتل كل من يونس الشاروخ، ويوسف العطار وهما من قبيلة الأرميلات في اشتباك مسلح مع تنظيم داعش صباح اليوم السبت.

وفي وقت لاحق أعلن تنظيم ولاية سيناء في بيان له، اشتباكه مع المجموعات القبلية غرب رفح، وقتل اثنين من أفرادها وإصابة آخرين.

يشار إلى أن عشرات المقاتلين البدو سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة هجمات واشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.