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مراسل العالم عن مصادر محلية سورية: القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية في محيط مدينة رميلان شمال شرقي محافظة الحسكة

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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القوات الأمريكية تسير دورية في محيط مدينة رميلان

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