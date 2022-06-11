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الرئيس الفنزويلي نكولاس مادورو يلتقي قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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