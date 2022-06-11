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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وسائل اعلام افغانية:انفجار حافلة لنقل الركاب في شرق العاصمة كابول يؤدي الى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى ولم تتبن اي جهة مسؤوليته
بن حبتور: دولتا الاحتلال السعودي والإماراتي تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما في نهب ثروات اليمن ومقدراته
رئيس الوزراء في حكومة الانقاذ اليمنية عبدالعزيز بن حبتور: السعودية والإمارات تستغل جزر اليمن وسواحله لمصالح الصهاينة والأمريكان والبريطانيين
أنباء عن انفجار في العاصمة الافغانية كابول وسقوط قتلى وجرحى
الرئيس الفنزويلي نكولاس مادورو يلتقي قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي
مراسل العالم عن مصادر محلية سورية: القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية في محيط مدينة رميلان شمال شرقي محافظة الحسكة
الرئيس الأوكراني يدعو إلى ممارسة ضغط دولي لضمان أن ترفع روسيا حصارها عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ما يسمح بتأمين الصادرات
وزير الخارجية الايراني لدى استقباله نظيره الفنزويلي: التوقيع على خريطة الطريق للتعاون الشامل بين البلدين سيمهد الطريق لتعميق التعاون الثنائي
قائد بحرية حرس الثورة: ندعو الدول الصديقة والشقيقة في الخليج الفارسي الى عدم التواصل مع الكيان الصهيوني حفاظا على امن المنطقة
قائد بحرية حرس الثورة: من يفسح المجال امام حضور الكيان الصهيوني القاتل للاطفال بالخليج الفارسي سيعرض نفسه والمنطقة لاضطراب وعدم استقرار
رئيس الوزراء في حكومة الانقاذ اليمنية عبدالعزيز بن حبتور: السعودية والإمارات تستغل جزر اليمن وسواحله لمصالح الصهاينة والأمريكان والبريطانيين
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.