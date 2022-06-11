السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الفنزويلي 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الفنزويلي 
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي عصر اليوم السبت، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والوفد المرافق .

العالم - ايران

هذا وسيتم الاعلان عن تفاصيل اللقاء تباعا .

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسي: سياستنا هي التعاون مع الدول المستقلة

بالفيديو: إيران تسلم فنزويلا ناقلة نفط محلية الصنع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بن حبتور: قوى العدوان تستغل جزر اليمن لمصالح الصهاينة والأمريكان

اليقطين .. 'طعام خارق' له فوائد صحية كثيرة للإنسان

مقتل مجندين مصريَّين وعنصرين من المجموعات القبلية في هجوم في سيناء

الدبيبة: لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا عبر دستور واضح

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الفنزويلي 

التطبيع والتعاون السعودي مع الكيان الاسرائيلي وزيارة بايدن المرتقبة