السعودية.. إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

العالم- السعودية

وكشفت التعديلات الجديدة للمادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية السعودي، التي نشرتها جريدة “أم القرى” الرسمية، حذف العبارة التي تنص على ضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية، وفقا لما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

ووفقا للتعديل الذي نشرته جريدة “أم القرى” فقد تضمنت المادة “17” فقرتين، نصت “الفقرة أ” على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

فيما نصت “الفقرة ب” على أن “تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة”.

ويتضح من خلال التعديل أن ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية كشفت إلغاء العبارة الأخيرة من “المادة 17” التي تنص قبل تعديلها على “تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة”، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك إلزامية للمرأة بتغطية شعر الرأس والعنق عند إرفاق الصورة لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية.