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قائد الثورة الإسلامية: ما يمكن استخلاصه من صمود ونجاح الشعبين الايراني الفنزويلي ان السبيل الوحيد لمعالجة الضغوط هو الصمود والمقاومة

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-06-2022

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