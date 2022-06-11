وزير النفط الليبي: تعليق مشاركة روسيا باتفاق ' أوبك+ ' غير ممكن

العالم- ليبيا

وجاء موقف الوزير الليبي تعليقاً على تقارير في وسائل إعلام غربية، زعمت أنّ أعضاء أوبك توصلوا لتفاهم حول تعليق مشاركة روسيا بالاتفاق.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حول ما إذا كان هذا التفاهم قد حدث بالفعل، وتأثيره المحتمل على روسيا، أوضح عون قائلاً: "لم يتم التطرق لهذا الموضوع على الإطلاق في أوبك، ولا أعتقد أنّ أوبك يمكن أن تأخذ هذا الإجراء".

وأضاف: "لا أعتقد أنّ قرار التعليق له تأثير على روسيا، لأنه في الحقيقة روسيا هي التي ساعدت أوبك في تثبيت السوق لسنوات حتى الآن".

وعن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات المتكررة للموانئ والحقول النفطية في ليبيا، أوضح عون أنه "لم يتم حصرها على وجه التحديد، ولكنها تقارب 60 مليون دولار يومياً".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت في أواخر شهر أيار/مايو الفائت، بأنّ عدداً من أعضاء "أوبك" يدرسون إمكان تعليق مشاركة روسيا في اتفاق "أوبك +" على خلفية العقوبات الغربية.

فيما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن مصدر، قوله إنّ "المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم إضافية على النفط الروسي، إذا فشل أعضاء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على موعد وقف إمدادات خطوط الأنابيب".

واتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي، خلال قمّة في بروكسل، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، ضمن حزمة سادسة من العقوبات المفروضة على روسيا.