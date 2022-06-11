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الرئيس مادورو : فنزويلا تعتبر قضية فلسطين قضية إنسانية مقدسة وبسبب هذا الاعتقاد فإن الكيان الصهيوني يتآمر باستمرار ضد فنزويلا

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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