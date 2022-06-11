الأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج الفوري عن اقارب الجبري

العالم- السعودية

وقضت محكمة سعودية في 2020 بسجن اثنين من أبناء "الجبري" البالغين، وهما "عمر" و"سارة"؛ بتهمة غسل الأموال والتخطيط للخروج من المملكة بشكل غير قانوني. ونفى الاثنان التهمتين.

وتم اعتقال ابني "الجابري" في الرياض بينما اعتقل صهره "سالم المزيني" في دبي ونُقل جوا للسعودية.

وقالت الأمم المتحدة إن على السعودية الإفراج عن "عمر الجبري" و"سارة الجبري" و"المزيني" على الفور ودون شروط مسبقة.

و"الجبري" هو رجل استخبارات متقاعد عمل مساعدا بارزا لولي العهد السابق "محمد بن نايف"، الذي أطيح به عام 2017 واعتقل في مارس/آذار 2020.

وفي صيف 2020، اتهم "الجبري" ولي العهد السعودي "بن سلمان"، في قضية مدنية بمحكمة اتحادية أمريكية بإرسال عملاء في 2018 إلى كندا، حيث يعيش "الجبري"، لقتله.

وكان "الجبري"، قدم عرضا حسن النية، في مايو/أيار الماضي، لإنهاء المعركة القانونية مع ولي العهد وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن ابنيه الرهينين "سارة" و"عمر"، وهو ما لم يتلقَ ردا سعوديا.