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رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني: الإلغاء المتكرر للرحلات المقررة في الهدنة عبر مطار صنعاء يشكل تنصلاً واضحاً من العدوان عن مقررات الهدنة

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-06-2022

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