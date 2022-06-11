نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على إرادة نظام الهيمنة

العالم - ايران

وأضاف إبراهيم عزيزي ، أن "مشكلة الغرب مع الجمهورية الإسلامية ليست مشكلة نووية ، وأن مشكلتهم الرئيسية هي عقائد الشعب الإيراني والنظام السياسي النابع عن الدين والأفكار الدينية وصمود الشعب الايراني بوجه نظام الهيمنة وانهم يسعون الى الاستفادة من اية ذريعة لمواجهة هذه القضية ".

أشار نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إلى زيارة رفائيل غروسي للأراضي المحتلة ولقائه بالمسؤولين الصهاينة ، وقال: "منذ سنوات عديدة ، تغير نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطابع التقني والمهني إلى طابع سياسي قائم على إرادة نظام الهيمنة ، والآراء التي سيطرت مؤخرًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي انعكاس لمقاربات ونهج نظام السلطة والكيان الصهيوني.

وصرح ممثل أهالي شيراز أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم على قضية حظر انتشار الأسلحة النووية ، ومن خلال استغلال هذه المؤسسة ، فإنهم يتأثرون سياسيا بإرادة الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني. ، وأصبحت هذه الوكالة أداة لنظام الهيمنة.

وفي إشارة إلى تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال عزيزي: "لقد كان لإيران أكبر حجم من التعاون مع الوكالة على مدار السنوات ، لكن من الناحية العملية ، لم نشهد تعاونًا جيدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا يدل على أن القضية النووية ليست قضية مهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولو كانت هناك معادلة تقام على أساس مستوى التفاعل بين الوكالة وإيران ، فإن القضية التي تمت مناقشتها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يجب أن تنتهي منذ زمن بعيد.