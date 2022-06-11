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العراق وإيران يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين

العراق وإيران يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، أن مصلحة العراق وإيران تقتضي تفعيل التعاون الثقافي المشترك.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم التقى نائب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران لشؤون البرلمان ووزير الثقافة والإرشاد السابق محمد حسيني لبحثِ عدد من الملفات الثقافية والسياحية التي تخص البلدين".

وأضاف البيان، أن "المسؤول الإيراني الرفيع رحب بزيارة ناظم والوفد المرافق له إلى إيران واصفاً إياها بالحدث البارز".

وأكد ناظم وفقا للبيان، أن "مصلحة البلدين تقتضي تفعيل التعاون الثقافي وخلق فرص ٍأكثر للعمل المشترك في الجوانب الثقافية والفنية المختلفة مذكراً بالعمق التاريخي والحضاري للشعبين العراقي والإيراني".

وأضاف، "لقد حضرنا إلى إيران بصحبةِ وفدٍ ثقافي متنوع اشتمل على قطاعات السياحة والآثار ونشر الكتب والفن التشكيلي والسينمائي والموسيقى، لتحقيق أقصى قدر من الفائدة المتبادلة مع المؤسسات الثقافية الإيرانية وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تسهم في تأسيس مرحلة جديدة من العمل الثقافي الناجع بين البلدين".

من جهته ثمن نائب الرئيس الإيراني الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين على جميع الصعد"، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحكومة الإيرانية على تقديم التسهيلات المطلوبة لتيسير دخول الزوار العراقيين إلى العتبات المقدسة في إيران".

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العراق وإيران يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين

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