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العراق.. اعلان موعد انطلاق أولى رحلات الحجيج إلى مكة المقدسة

العراق.. اعلان موعد انطلاق أولى رحلات الحجيج إلى مكة المقدسة
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، موعد تفويج الحجاج العراقيين جواً وبراً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

العالم - العراق

وقالت الهيئة، في بيان، إن "يوم الثلاثاء المقبل 14 حزيران سيشهد انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث أنهت الهيئة كامل استعداداتها لانجاح عملية التفويج الجوي".

وأضافت، أن "تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد – النجف الاشرف – البصرة – اربيل – السليمانية)، وبواقع (3-5) رحلات يوميا، متوقعة أن تنتهي عملية تفويج الحجاج جوا خلال اسبوع واحد فقط".

وأكدت، أن "موعد انطلاق اولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل 18 حزيران/يونيو، على أن تنتهي عملية تفويج حجاج البر خلال 6 ايام فقط".

وتابعت أنها "جهزت 353 حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما أنهت الاستعدادات الامنية والخدمية لانجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري".

وكانت الهيئة قد أنهت استعداداتها لموسم الحج المقبل بعد اتمام التعاقدات مع السلطات في السعودية الخاصة بخدمات النقل والسكن والاطعام وغيرها من الامور اللوجستية من اجل تقديم ارقى الخدمات الى الحجاج".

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