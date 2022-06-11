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مراسل العالم عن مصادر محلية بريف الرقة السورية:الجيش التركي يستقدم مزيدا من التعزيزات العسكرية الى ريف تل أبيض مع تحليق مكثف لطيرانه

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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