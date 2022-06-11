شاهد.. اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس تصدم الليبيين

العالم - خاص بالعالم

هذه الاشتباكات العنيفة أسفرت عن سقوط قتيل من المقاتلين وخسائر مادية كبيرة حسبما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الليبية، إلا انها لم تسفر عن سقوط مدنيين.

وسمع دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار خصوصا برشاشات ثقيلة بالقرب من سوق الثلاثاء، الذي يضم حديقة عامة كبيرة حيث أثارت موجة غضب في الشارع ضد هيمنة الميليشيات وهشاشة المؤسسات.

ويقول مسؤول في وزارة الداخلية أن المواجهات اندلعت بسبب احتكاك واحتجاز مسلحين من الطرفين، بعدما نشرا في وقت سابق أفرادا وعربات مسلحة في محيط المنطقة، وتوقفت تماما بعد وساطة من طرف قوة عسكرية محايدة نشرت عددا من مدرعاتها في المنطقة وأعيد فتح الشوارع وبدأت حركة السير بالعودة إلى طبيعتها.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن 'قلقها العميق' من تعريض حياة مدنيين للخطر.

من جهتها، أبدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الأميركية "ستيفاني ويليامز"، في تغريدة على تويتر استيائها من الانفلات الامني وطالبت بحماية المدنيين.

وفي سياق يتصل بالازمة، قال مهندسان في ميناء السدرة الليبي إن جماعة تغلق الميناء سمحت بتحميل ناقلة نفط يوم الجمعة، لكنهما أضافا أن الجماعة لن تسمح بتحميل أي ناقلة أخرى في الميناء.

ويربط متابعون كل ما يحدث في مسألة انتقال السلطة، فالجماعات تغلق المنشآت النفطية تطالب الدبيبة بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا الذي اختاره البرلمان المتمركز في الشرق لتولي زمام الأمور وإدارة البلاد.

