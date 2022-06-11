شاهد.. أزمة الانسداد السياسي العراقية تدخل مرحلة جديدة

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وقال المحلل السياسي هيثم الخزعلي: "اعتقد ان الاستقالات التي قدمها نواب التيار الصدري ربما تزيد المشهد تعقيدا، الاطار لايفضل ان يذهب التيار نحو الاستقالة".

وفضلا عن سيناريو الاحتكام الى الشارع، ومخاطر خروج عن السيطرة، والصطدام يكمن السيناريو الثاني بتدخل المحكمة الاتحادية والذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة باتت ملامحها تلوح في الافق بعد فشل كل المبادرات.

وقال المحلل السياسي حسين الكناني: "التيار يريد بهذه الخطوة الضغط على الاطار التنسيقي من اجل القبول بما قدمه بطلب الاستقالة وهو يحتاج خمسون نائب من اجل اكمال الحكومة حتى يكمن نصابه وبالتالي يمرر الحكومة والرئاسة الجمهورية، فاذا لم يستطع الحصول على هذا العدد من قبل النواب سوف تكون الخيارات صعبة، مع قبول الاستقالات سوف يحل البرلمان بشكل تلقائي خصوصا، ان التيار لا يقبل بوجود برلمان هو ليس جزء منه وليس مشاركا فيه وهذه حقيقة يعرفها الجميع".

وعلى وقع الأزمة السياسية ايقاع اليم وحزين هنا لذوي الشهداء على ضفاف نهر دجلة حيث موقع مجزرة العصر سبايكر، لتذكر العراقيين بمآلات الفتنة والانقسام والطائفية والتشرذم.

وقال رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت سبايكر معين الكاظمي: "مجزرة تكريت سبايكر بذكرها السنوية الثامنة التي وقعت في هذا المكان وطالت 2000 شاب من شباب العراق في هجوم "داعش" الارهابي على الموصل ولكن بقايا نظام البعث هم من قتلوا هؤلاء الشباب بطريقة اجرامية وحشية والقوا بالضحايا بنهر دجلة ومقابر جماعية".

وقال والد احد الشهداء: "الى الان لاتوجد جثة 800 شهيد انا ابني الى الان لم اجد جثته".

نفسها تلك الدول والاطراف الت دفعت العراق الى هذه المجزرة ومثيلاتها في سنجار والموصل والمحافظات الغربية ارتدت اليوم ثوبا جديدا لتدق ناقوس الصراع والاقتتال داخل العراق حسب المراقبين.

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