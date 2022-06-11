بايدن: لم أتخذ قرارا بشأن زيارة السعودية بعد

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ووفقا لبايدن، لم يتم اتخاذ القرار "حتى الآن". في الوقت نفسه، أشار إلى اجتماع "أكثر عمومية" في المملكة، مكرس لقضايا أمنية.

واعتبر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أنه بينما لم يتم حتى الآن تأكيد رحلة بايدن إلى السعودية، إلا أن الزيارة المتوقعة ستخدم مصالح الولايات المتحدة الوطنية، بغض النظر عن تورط ولي العهد في جريمة قتل خاشقجي من عدمه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الاثنين إن "هذه الرحلة الى إسرائيل والسعودية، عندما يحين وقتها، ستكون في سياق أهداف هامة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الاوسط".