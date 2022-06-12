نقل رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف للمستشفى في حالة حرجة

العالم - باكستان

وأضافت عائلته في تغريدة على حساب مشرف بموقع تويتر، أنه في المستشفى منذ 3 أسابيع ويعيش "مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد"، وفقا ليورونيوز عربية.

تولى مشرّف (78 عاما) السلطة في انقلاب غير دموي في أكتوبر/تشرين الأوّل 1999 ونصّب نفسه رئيسا في يونيو/حزيران 2001.

في 2002، أضفى القضاء شرعيّة على انقلابه وثبّته البرلمان المنتخب حديثا رئيسا بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على تمديد فترة ولايته لخمس سنوات، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأصبح الجنرال المعتدل حليفا مهما للولايات المتحدة في إطار "حربها على الإرهاب" عقب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة الإرهابي خلال سنواته التسع في السلطة.

ولم يواجه حكمه تحديات خطرة إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في مارس/آذار 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حال الطوارئ.