الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كيسنجر 'مرعوب من الصين': أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

كيسنجر 'مرعوب من الصين': أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال هنري كيسنجر أنه يجب على الدول الغربية أن تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية عند مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا من أجل تجنب زيادة النفوذ الصيني على موسكو.

العالم - الأميركيتان

وقال كيسنجر في مقابلة نشرت مساء السبت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "صنداي تايمز: البريطانية: "السؤال الآن هو كيفية إنهاء هذه الحرب. بعد أن تنتهي، يجب إيجاد مكان لأوكرانيا، وكذلك لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا أماميا للصين في أوروبا".

وفي حديثه عن الناتو، قال كيسنجر إنه "من المهم الحفاظ على الحلف الذي "يعكس التعاون بين أوروبا وأمريكا"، لكن كان من الضروري "الاعتراف بحقيقة أن أحداث كبيرة قادمة" في الشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف: "لقد اجتمع الدول الأعضاء في الناتو بشأن قضية أوكرانيا لأنها ذكّرتهم بالتهديدات القديمة. لقد قاموا بعمل جيد للغاية وأنا أؤيد ما فعلوه".

روابط ذات صلة

زاخاروفا عن زيلينسكي: 'الوحش الصغير يسخر من صانعيه'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تعتزم تعزيز انتشارها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

شاهد..مقدسي ومقدسية حققا حلمهما رغم أنف الاحتلال

أفغانستان.. 4 قتلى بهجوم يستهدف حافلة في كابل

الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف.. هذا هو السبب الحقيقي وراء زيارة الحلبوسي والخنجر الى أربيل

ليبيا.. 'مترشح رئاسي' يناقش مع '"ويليامز' سبل إجراء العملية الانتخابية

كيسنجر 'مرعوب من الصين': أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط