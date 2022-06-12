الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كيان الاحتلال الاول عالميا في قتل الصحفيين

كيان الاحتلال الاول عالميا في قتل الصحفيين
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشرت منظمة (التيارات المضادة Countercurrents) في أميركا، دراسة تفصيلية، أوضحت فيها، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي، احتل المرتبة الأولى عالميًّا في قتل الصحفيين، وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم.

العالم -فلسطين

وضمن هذا الترتيب تحل "إسرائيل" أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.

وأفادت الدراسة أنه "على أساس متوسط عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل".

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًّا فلسطينيًّا خلال عملهم الصحفي، آخرهم الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، والصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

روابط ذات صلة

"الجنايات الدولية" تتسلم شكوى ضد "إسرائيل" حول استهداف الصحافيين

صحافيون إيرانيون يدينون جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبوعاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تعتزم تعزيز انتشارها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

شاهد..مقدسي ومقدسية حققا حلمهما رغم أنف الاحتلال

أفغانستان.. 4 قتلى بهجوم يستهدف حافلة في كابل

الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف.. هذا هو السبب الحقيقي وراء زيارة الحلبوسي والخنجر الى أربيل

ليبيا.. 'مترشح رئاسي' يناقش مع '"ويليامز' سبل إجراء العملية الانتخابية

كيسنجر 'مرعوب من الصين': أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط