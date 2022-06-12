الطائرة المُصادَرة في الأرجنتين لا علاقة لها بشركة 'ماهان'

العالم - ايران

وأضاف أمير حسين ذوالأنواري في مقابلة مع وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إن هذه الطائرة تم تسليمها إلى شركة طيران فنزويلية منذ أكثر من عام وليس لها أي علاقة ملكية بخطوط ماهان الجوية.

وفيما يتعلق باحتجاز طاقم هذه الشركة، قال إنه إذا كان احتجاز طاقم الشركة صحيحا أيضا، فلا يمكن أن يكون له أي صلة بشركة ماهان، لأن الطائرة مؤجرة للخطوط الجوية الفنزويلية ولا تمت بصلة لخطوط ماهان الجوية.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد نقلت عن وزير الأمن الأرجنتيني، انه تم حجز طائرة بوينج 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز"، مؤجرة لفنزويلا، بأمر من امريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.