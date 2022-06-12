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باختصار.. كلام عن تحرك سعودي نحو التطبيع

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

الرئيس الأمريكي يعتزم القيام بجولة إقليمية تضم فلسطين المحتلة وبلدانا أخرى بينها السعودية .

العالم - باختصار

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