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باختصار..السيد حسن نصر الله يحذر

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

وجه الأمين العام لحزب الله لبنان تحذيرا خطيرا للكيان الصهيوني من إنتهاك حقوق لبنان البحرية .

العالم - باختصار

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