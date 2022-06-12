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سفينة عملاقة تحمل شحنة كبيرة من النفط المنهوب تغادر حضرموت

سفينة عملاقة تحمل شحنة كبيرة من النفط المنهوب تغادر حضرموت
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

غادرت السفينة العملاقة "apolytares " عصر السبت، ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، حاملة على متنها شحنة كبيرة من النفط الخام المنهوب.

العالم - اليمن

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر وصفته بالخاص، قوله إن السفينة العملاقة "apolytares " التي غادرت عصر آمس السبت ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، قامت بنهب أكثر من أثنين مليون برميل من النفط الخام.

وذكر أن الناقلة العملاقة التي كانت قد وصلت منذ أيام إلى ميناء الشحر، قامت بتحميل ونهب أكثر من ٢ مليون برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، وهو ما يعادل 162 مليار ريال يمني.

وأشار المصدر إلى أن نهب النفط الخام يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم لقطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

ولفت المصدر إلى أن هذه الشحنة لوحدها كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية لشهرين.

ووفقا للمواقع الملاحية فإن السفينة ستقوم بتفريغ حمولتها في ميناء "سي راتشا" التايلاندي.

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