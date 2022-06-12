اعتقال 31 مضاربا بالتعاملات الآجلة للعملات والذهب في ايران

العالم - ايران

وأوضح العميد " بهرامي" في تصريح اليوم الاحد، بأنه تم اعتقال 31 شخصا رئيسيا يضاربون بالتعاملات الآجلة للذهب والعملات الاجنبية كما تم بالتعاون مع البنك المركزي والجهات القضائية تحديد عناصر آخرين ينشطون في السوق بهذا المجال.

وأكد أن المضاربة بالتعاملات الآجلة عمل غير قانوني وبمثابة القمار، مبيّنا أن وبحسب التحريات فان الاشخاص المعتقلون كانوا يخلقون تعاملات آجلة بهدف ايجاد عمليات طلب زائفة في سوق الذهب والعملات بغية رفع الاسعار.

وشدد العميد بهرامي أن الشرطة ستكافح بشكل قاطع نشطاء التعاملات الآجلة بتهمة الاخلال في النظام الاقتصادي للبلاد.

يذكر أن المجلس الاعلى لقادة السلطات الثلاث قد خول في اجتماع ترأسه الرئيس الايراني في مطلع يونيو/حزيران الجاري، صلاحيات جديدة وخاصة للبنك المركزي لادارة سوق الصرف، كما سنّ قرارا يقضي بتجريم التعاملات الآجلة للذهب والعملات، يقضي بمحاسبة الناشطين بهذا المجال تحت طائلة تهمة الاخلال بالنظام الاقتصادي.