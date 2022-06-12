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جريمة بشعة في سوريا تقشعر منها الأبدان!

جريمة بشعة في سوريا تقشعر منها الأبدان!
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشف الأجهزة الأمنية السورية، تفاصيل وحيثيات أولية عن جريمة قتل بشعة وقعت في مدينة حماة شمال سوريا بعد أن تم العثور على جثة فتاة في أرض خالية.

العالم - حوادث

وقالت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»: إن المركز الأمني التابع لمنطقة السلمية في حماة أُبلغ عن وجود جثة في الأراضي المجاورة لمنطقة السلمية تعود لفتاة.

وتابع بيان وزارة الداخلية، بأنه على الفور توجهت دورية أمنية مختصة من المركز المذكور وشوهدت الجثة ممدة على الأرض ليتم بعدها تمشيط المنطقة وإجراء التحريات لموقع الجريمة حيث عثر ضمن ملابس الضحية على هويتها.

وتبين أنها لفتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، وبالكشف الأولي على الجثة تبين تعرضها لعدة ضربات بالرأس بواسطة حجر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السلمية الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة بالحادثة.

وأكد بيان الداخلية السورية، أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كافة تفاصيل وقوع هذه الجريمة، فيما تفاعل النشطاء معها، وعبروا عن انزعاجهم الكبير حيالها مطالبين بالقبض على الجاني وتسليمه للعدالة في أسرع وقت ممكن.

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