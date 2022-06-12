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مؤسسة آکسفورد لدراسات الطاقة ترفض استبدال النفط الايراني بالنفط الروسي

مؤسسة آکسفورد لدراسات الطاقة ترفض استبدال النفط الايراني بالنفط الروسي
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

رفضت مؤسسة آکسفورد لدراسات الطاقة استبدال النفط الايراني بالنفط الروسي اذ جاء في تقرير لها ان صادرات ايران من النفط الخام تتراوح بين 800 الف الى مليون و100 الف برميل في اليوم حيث لم يتم استبدال النفط الايراني بالنفط الروسي في أي سوق حتى الان.

العالم - ايران

وأشارت هذه المؤسسة في تقريرها الذي نشرته في 8 حزيران الجاري الى التطورات التي شهدتها الاسواق النفطية بعد النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا وأكدت ان نسبة صادرات النفط الروسية في شهر شباط الماضي بلغت تقريبا اكثر من 5 ملايين برميل في اليوم.

وتظهر تطورات صادرات النفط الروسية ان صادرات روسيا من النفط شهدت هبوطا في شهر شباط الى تحت سقف 5 ملايين برميل في اليوم وذلك بسبب الحظر الغربي ضدها.

وقد تراوحت نسبة صادرات نفط الخام الروسي الى اوروبا بعد الحرب بين روسيا واوكرانيا بين حوالي 300 الف الى 400 الف برميل في اليوم حيث شهدت هبوطا في المسير البحري وليس عبر الانابيب.

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