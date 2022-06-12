'اسرائيل'؛ الجسم الغريب الذي فشل في التحول الی دولة

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير حسن في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الکيان الصهيوني، کيان مصطنع وطارئ وغيرأصيل لايمتلک ارث تاريخي وفُرض بحکم القوة والتأمر الخارجي.

وأضاف ان هذا الکيان لم يستطيع عبر کل العقود ان يتحول الی دولة، فقد کان له جيش عسکري بنا له دولة لکنه بدأ الان الدخول الی حقبة الانحسار والضعف وهذا طبيعي لکيان طارئ.

وأکد سمير حسن ان التناقضات والتباينات الکبيرة التي يشهدها الکيان حتی اثناء تشکيل الحکومات وانهيار الأمن في مناطق 48 والقدس کلها تداعيات حالة الوهن التي تصيب الکيان.

وأوضح ان الامال کانت کبيرة بتحول هذا الکيان الی حالة توسعية لکن بقاء هذا الکيان کجسم غريب في المنطقة أفقده شروط الحياة والبقاء في المنطقة.

وبين سمير حسن ان الاحتلال، بقي في صراع مستمر مع الفلسطينيين ولم يستطع الاوکسيجين الذي تم اعطائه بالتطبيع، ان يؤمن استقراره، فيما کان الاستقرار هو العامل الاساسي في جذب الوافدين الی "اسرائيل" واذ يرون انفسهم حاملين البندقية طيلة الساعات خوفاً وقلقاً.