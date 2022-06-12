تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها شمالي العراق

العالم-تركيا

وكانت أنقرة قد أعلنت عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيان إرهابي.

وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين لحزب العمال فضلا عن جنود أتراك بين الحين والآخر خلال العملية.

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية.