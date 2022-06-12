الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها شمالي العراق

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها شمالي العراق
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 من الجنود جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، ونشرت أسماء وصور القتلى.

العالم-تركيا

وكانت أنقرة قد أعلنت عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيان إرهابي.

وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين لحزب العمال فضلا عن جنود أتراك بين الحين والآخر خلال العملية.

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية.

روابط ذات صلة

مقتل جنديين تركيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردنية توضح حقيقة ما جرى في قمرة قيادة احدى طائراتها + فيديو

بالفيديو.. اندلاع حريق كبير بمنطقة شارع فلسطين في بغداد

قالیباف: قرار مجلس الحكام المناهض لایران لن يكون لصالح مفاوضات فيينا

الدفاع الروسية: 'النصرة' نفذت 9 اعتداءات بمنطقة خفض التصعيد

النرويج تقرر 'وسم' منتجات المستوطنات والاحتلال يرد

الجديد عن انفجار خزانات وقود 18 حافلة للمستوطنين في صفد