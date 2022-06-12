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الأردنية توضح حقيقة ما جرى في قمرة قيادة احدى طائراتها + فيديو

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت الشركة الأردنية للطيران بيانا توضيحيا بشأن فيديو متداول لواقعة جرت داخل إحدى طائراتها، ‏والتي تصور محاولة اقتحام قمرة قيادة إحدى طائراتها.

العالم - الأردن

وأكدت الشركة في البيان أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، قديم ويعود لعدة أشهر سابقة.

وأضافت أن "تفاصيل القصة تتخلص بقيام ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا".

وتابعت أنه "بحسب المصدر حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة، وهو ما يمنعه القانون، وقام رجال الأمن التابعين لوحدة الأمن والحماية المرافق للرحلة دون وصوله لقمرة القيادة" .

وواصلت الشركة الأردنية للطيران بالقول أن "القضية انتهت في وقتها"، مؤكدة "عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة".

وشددت على أنها "سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الإساءة لسمعتها بتلفيق شائعات لا أساس لها من الصحة".

وختمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أنها "كانت قد قامت بتوقيع عقد لإحضار سائحين من دولة نيجيريا وبعدد 3 آلاف سائح ابتداء من تاريخ 15 يونيو/ حزيران 2022 للبقاء في المملكة لمده 7 أيام لكل فوج، وأن هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة وإنجازاتها ما هي إلا بسبب المنافسة غير العادلة، ومحاربة هذا الإنجاز الوطني".

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