بلومبيرغ: الرئيس البرازيلي يطلب من بايدن المساعدة في محاولة إعادة انتخابه

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وذكرت "بلومبيرغ" أنّه "وبعد يومين من اجتماع الرجلين في قمة الأميركتين في لوس أنجلوس، طلب الرئيس البرازيلي اليميني المتشدد جايير بولسونارو إلى نظيره الأميركي جو بايدن المساعدة ضدّ الرئيس السابق لولا دا سيلفا في انتخابات تشرين الأوّل/أكتوبر.

وذكرت الوكالة أنّ بولسونارو يتخلّف عن لولا دا سيلفا بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، وأنّ فرصة إعادة انتخابه ضئيلة جداً، مشيرةً إلى أنّ طلبه جاء "في اجتماع خاص عقب مؤتمر صحافي عام، حيث جرى تصوير الزعيمين معاً لترويج القمة التي عُدّت فاشلة بسبب عدم مشاركة عدد من قادة القارة الأميركية الجنوبية".

وكشفت أنّه جرى "ضمان مشاركة بولسونارو عندما أرسل بايدن مبعوثاً خاصاً لإقناع حليف ترامب بالحضور"، ووفقاً لأشخاص "على دراية بالموضوع، لم يكشف عن أسمائهم، صوّر بولسونارو خصمه اليساري لولا دا سيلفا على أنّه خطر على المصالح الأميركية"، وفق الوكالة.

وبعد الاجتماع، أعرب بولسونارو عن "مستوى مفاجئ من الرضا" عن بايدن، واصفاً اجتماعهما بــ"الــرائع".

وفي اليوم التالي، أطلق وزير دفاعه الجنرال أوليفيرا أكثر تهديداته العسكرية وضوحاً لانتخابات تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن، برسالة إلى رئيس المحكمة الانتخابية يشكو فيها أنّ الجيش لم يُسمح له بتغيير عملية التصويت.

ولم يرد مكتب الرئيس البرازيلي على طلب التعليق، وامتنع المكتب الصحافي للبيت الأبيض عن التعليق في الوقت الحالي. وإذا كانت تقارير الاجتماع دقيقة، فقد صوّر بولسونارو نفسه على أنّه حامي المصالح الأمـيركية في البرازيل.

وجاءت تصريحات بولسونارو لبايدن حول منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تكراراً لتحذيراته العلنية حيال الرئيس السابق، وفق ما أفادت به الوكالة.