اجتماع وزيري الدفاع الأسترالي والصيني لأول مرة منذ 3 سنوات

العالم - أسيا والباسفيك

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، مؤكدا للصحفيين عقد الاجتماع: "كانت فرصة لإجراء مباحثات صريحة للغاية وشاملة والتي أثرت خلالها عدد من القضايا التي تهم أستراليا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعقد الاجتماع بين مارليس ووزير الدفاع الصيني وي فنغي على هامش قمة "حوار شانغريرلا" الأمنية، واستمر لأكثر من ساعة.

وقال مارليس الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوزراء الأسترالي: "من المهم حقا في هذه الأوقات أن نفتح خطوط الحوار".

وأضاف: "علاقات أستراليا والصين معقدة. وبسبب هذا التعقيد تحديدا، من المهم فعلا أن ننخرط في حوار في هذا التوقيت".

ولم يصدر تعليق فوري من وي أو الحكومة الصينية بشأن الاجتماع.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين بكين وكانبيرا فتورا متناميا بعد أن دعت الأخيرة لتحقيق مستقل في أصول جائحة كورونا ومنعت هواوي عملاق الاتصالات الصيني من بناء شبكة الجيل الخامس الأسترالية.