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تعرف على مصادر المياه في العراق (انفوغرافك)

تعرف على مصادر المياه في العراق (انفوغرافك)
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

انفوغرافك تعرف على مصادر مياه العراق والتي تم نشرها من قبل وزارة الموارد المائية نشرة عام 2010.

العالم-العراق

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تعرف على مصادر المياه في العراق (انفوغرافك)