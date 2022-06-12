أسرار مكشوفة حول عدم جهوزية 'اسرائيل' لحرب مستقبلية

العالم - خاص بالعالم

وقال رضوان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان كيان الاحتلال، نفذ مناورات في الجبهة الداخلية تشمل الاسعافات والاطفائيات ومن ملاجئ، لتجهيز الجبهة امام أي حرب محتملة في جنوب لبنان ام من قطاع غزة.

وأضاف انه بعد انتهاء المناورات تبين لكيان الاحتلال ان قواته فشلت فشلاً ذريعاً علی كافة الصعد بدءاً من الملاجئ حتی قدرة تحمل المستوطنين وقدرة استيعاب المستشفيات ووصل الی هذا الاستنتاج ان أي حرب مستقبلية سوف تسبب هجرة معاكسة للمستوطنين.

وأكد رضوان قاسم ان كيان الاحتلال بني علی القوة العسكرية، مايعني انه ليس له وطن، بل قوة عسكرية احتلت وطن، وكان يأمل المستوطن الصهيوني ان تكون هذه القوة العسكرية قادرة علی حمايته، لكن فشل "اسرائيل" في عدة جبهات من الـ2000 في تحرير جنوب لبنان الی حرب تموز 2006 ثم سيف القدس اثبت للمستوطنين ان جيش الاحتلال لم يعد قادراً علی حمايته.