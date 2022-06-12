شاهد.. اول رحلة للحجاج الايرانيين بعد عامين من التوقف

العالم - مراسلون

الرحلة الاولى للحجاج الايرانيين من اصل 158 رحلة تتوجه الى الديار المقدسة من مطار الامام الخميني (قدس سره) جنوب العاصمة طهران وفق الخطة التنظيمية الايرانية التي تشرف على تنظيم توجه الحجاج لاداء مناسك هذا العام.

وقال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة عبدالفتاح نواب:"البرامج التي كانت ضرورية للحج هذا العام في منظمات وموسسات الدولة تمت بشكل جيد، اولينا الاهتمام الكامل بتعليمات قائد الثورة الاسلامية ونأمل ان يقام الحج هذا العام بشكل جيد".

من جانبه اكد وزير الطرق الايراني رستم قاسمي:"نظرا للقيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية يتعين على الحجاج الايرانيين السفر فقط مع الخطوط الجوية الايرانية. ولهذا تم تعبئتنا للقيام بهذه المهامة بشكل جيد".

18 مطارا في ايران تستعد لنقل اكثر من 39000 حاج الى بيت الله، حيث ستسير جميع الرحلات خلال 22 يوما حيث يعمل المنظمون على تسهيل العقبات ورفعها ان وجدت في سبيل راحة الحجاج.

هذا وتحكي المشاهد في المطارات الايرانية عن استنفار خدمي وتنظيمي في سبيل راحة الحجاج وسلامتهم.

تفتح هذه الرحلة الطريق امام عشرات الرحلات التي ستحمل ألاف الحجاج الايرانيين لقضاء مناسك الحج.