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مسؤول لبناني: أول طلب من الوسيط الأميركي وقف الأعمال في كاريش وابعاد الباخرة

مسؤول لبناني: أول طلب من الوسيط الأميركي وقف الأعمال في كاريش وابعاد الباخرة
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

عشية وصول الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الى بيروت، أكد الرئيس السابق لوفد ترسيم الحدود البحرية العميد بسام ياسين أن أول طلب من هوكشتاين يجب ان يكون وقف الأعمال في كاريش وابعاد الباخرة عن الحقل.

العالم ـ لبنان

واشار الرئيس السابق لوفد ترسيم الحدود البحرية العميد بسام ياسين الى ان حقوق لبنان معروفة "بلا دجل وحكي بلا طعمة"، والخط 29 هو الحق بموضوع الحدود وكل من يزايد فهو يسيء لحق لبنان وسقفنا هو الخط 29. واكد بان "أكثر ما يزعج العدو الاسرائيلي والوسيط الاميركي هو ان تدرك الشعوب حقيقة المواقف".

واعتبر ياسين في حديث تلفزيوني، بان "الهبة اللبنانية من الرؤساء الثلاثة تمثل اعتراف منهم بأن المنطقة بين الخط 23 و الخط 29 هي متنازع عليها، وانا من واجبي ان انصح رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتبره مثل والدي بأنه "إذا بدك الخط 23 ما فيك الا ما تتكمّش بالخط 29".

وشدد على ان الموقف اللبناني يجب ان يُبنى على قواعد صلبة وأول طلب من المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين يجب ان يكون وقف الأعمال في كاريش وابعاد الباخرة عن الحقل.

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