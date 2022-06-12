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الانتخابات التشريعية بفرنسا.. نسبة المشاركة تصل 18.43%

الانتخابات التشريعية بفرنسا.. نسبة المشاركة تصل 18.43%
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 18.43% بعد مرور 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع.

العالم - أوروبا

وقالت الوزارة في بيان أن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".

وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.

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الانتخابات التشريعية بفرنسا.. نسبة المشاركة تصل 18.43%

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