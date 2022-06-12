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قيادي في 'المجلس الانتقالي': صنعاء الأكثر أماناً في اليمن

قيادي في 'المجلس الانتقالي': صنعاء الأكثر أماناً في اليمن
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

اعترف قيادي في ما يسمى "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا، اليوم أن العاصمة صنعاء هي الأكثر أمناً واستقراراً في اليمن.

العالم- اليمن

وقال عضو “الجمعية الوطنية” في المجلس الانتقالي، واثق الحسني في تدوينة على (تويتر): “في صنعاء لو قرحت طلقة رصاص واحدة. خمس دقائق وهم جنب بيتك، يتم سحبك بالرضا أو بالقوة إلى السجن ثلاثين يوم. أو دفع غرامة مالية مائة ألف ريال”. في إشارة الى الإجراءات الأمنية المتخذة حيال مطلقي الرصاص في الأعراس.

وأضاف: “في مناطق سيطرة الشرعية يقتل الإرهابي ويتجول بالراحة”.

وتشهد مدينة عدن منذ 2015 انفلاتاً أمنياً غير مسبوق وتفشياً للجريمة نتيجة انتشار الأسلحة وتغييب سلطة القانون في ظل تجميد الحكومة التابعة لتحالف العدوان عمل السلطة القضائية.

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قيادي في 'المجلس الانتقالي': صنعاء الأكثر أماناً في اليمن

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