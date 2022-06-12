طهران تلغي التأشيرات لجوازات السفر القطرية الدبلوماسية والخاصة 

العالم - إيران



يذكر أن مجلس الوزراء الإيراني، كان قد وافق في 11 مايو 2022 على اقتراح وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن.

وبناء على هذا القرار سيتم إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للرعايا القطريين الذين يحملون جوازات سفر سياسية او خاصة عند دخولهم البلاد؛ شرط العمل بالمثل من الجانب القطري ولفترة 90 يوما واجراء المراحل القانونية ذات الصلة في فترة لا تتعدى الـ 30 يوما منذ تاريخ الدخول.

وفي سياق متصل، كان السفير الإيراني لدى قطر "حميد رضا دهقاني" قد أعلن في حسابه على تويتر، عن اعتماد مجلس الوزراء القطري أيضا اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع إيران.

تجدر الإشارة أيضا أن هذا الاتفاق يأتي ضمن 14 وثيقة ومذكرة تفاهم توصل إليها البلدان خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي للدوحة في مارس 2022.